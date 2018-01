Preparo físico preocupa o Corinthians Depois da derrota para o Mogi Mirim na estréia do Paulista, na quarta-feira à noite, o Corinthians busca a reabilitação já neste sábado, quando vai a Marília para enfrentar o time da casa. Mas o pouco tempo de treino neste início de temporada está deixando a comissão técnica corintiana apreensiva. "Eu estou muito preocupado com essa partida. Os atletas treinaram apenas quatro dias e deram o máximo do lado físico contra o Mogi Mirim. Com certeza as dores musculares e o cansaço aparecerão diante do Marília. Não será nada fácil. Ainda mais que o time precisa vencer. A cobrança e a pressão nos jogadores serão grandes. Tomara que eles suportem fisicamente", afirma o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian. A preocupação com o desgaste físico é tanto que o treinamento desta sexta-feira pela manhã foi cancelado só para os jogadores poderem descansar.