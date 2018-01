Preparo físico preocupa o Palmeiras O técnico Estevam Soares não tem a menor idéia do time que vai escalar na abertura do Campeonato Paulista, quarta-feira, às 15h30, contra a Inter, em Limeira. O maior drama é o estado atlético dos jogadores do Palmeiras, que voltaram nesta sexta das férias. Pela mesma razão, Estevam não sabe se algum dos quatro reforços poderá estrear imediatamente. Por enquanto, o clube já contratou o lateral Bruno, o atacante Warley e os meias Cristian e Marcel. A situação é tão dramática que Estevam resolveu cancelar a entrevista coletiva desta sexta-feira. Quem falou pela comissão técnica foi o preparador físico Moraci Sant"Anna. De uma certa forma, a escalação da equipe neste começo de temporada vai depender muito de suas avaliações. "Não que eu vá escalar. Isso fica por conta do Estevam, que é o técnico. Mas é lógico que tenho de ver quais são os jogadores que estarão em condições de entrar em campo e quais os que não terão um mínimo de condição para jogar", explicou Moraci.