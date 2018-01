Presença de Parreira motiva Cruzeiro Os jogadores do Cruzeiro que entram em campo neste domingo, contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, terão uma motivação a mais: o técnico da Seleção, Carlos Alberto Parreira, irá acompanhar o jogo, marcado para as 18h, no Mineirão. É a chance de atletas como o meia Alex, o atacante Deivid e o lateral-direito Maurinho que atravessam grande fase, deixarem uma boa impressão para o treinador brasileiro. Publicamente, porém, eles procuram não demonstrar entusiasmo com a presença de Parreira. "Não muda nada, até porque tenho certeza que ele (Parreira) está vendo os jogos do Brasileiro pela TV e acompanhando todos igualmente", afirmou Alex. Já Deivid se mostrou ainda mais despreocupado, lembrando que o treinador já o conhece bastante, pois os dois trabalharam juntos no Corinthians. O interesse maior parece ser o de Maurinho, que devido às últimas atuações foi muito elogiado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O treinador cruzeirense chegou a pedir a sua convocação em entrevistas. Luxemburgo poderá repetir contra a Macaca o time que venceu o São Paulo, por 4 a 2, no último domingo. O goleiro Gomes e o zagueiro Thiago, que estavam lesionados e eram dúvidas para a partida, participaram normalmente do coletivo de sexta-feira (11) e foram confirmados. Gomes havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Thiago sentia dores na panturrilha esquerda. O time celeste defende uma invencibilidade de 24 jogos.