Presença de Ronaldinho em duelo contra Real ainda é incerta

O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, até pouco tempo atrás uma unanimidade no Barcelona, passou a ter sua posição duramente questionada por torcedores, dirigentes e críticos, e pode ficar de fora do clássico do próximo domingo contra o Real Madrid. Faltando menos de uma semana para a disputa do maior clássico do futebol espanhol, a presença do jogador não é dada como certa. Na última partida da equipe, contra o Valencia, o jogador passou os 90 minutos no banco, de onde viu seus companheiros Giovanni dos Santos e Bojan entrarem em campo. A reserva no Barça coroa um ano em que Ronaldinho Gaúcho viu sua vida virar de ponta-cabeça. O meia-atacante foi perdendo espaço tanto no clube catalão quanto na seleção brasileira, e ultimamente vem chamando mais atenção por sua presença em noitadas do que por suas atuações dentro de campo. Embora se mantenha preciso nas cobranças de falta, o jogador já não demonstra a magia de outrora, e vem deixando saudades nos torcedores catalães, tão acostumados com seu futebol genial, pelo qual já foi apelidado por Romário de "o último romântico" do futebol. O técnico Frank Rijkaard, outro admirador confesso do futebol do brasileiro, já não pode permitir que sua equipe perca pontos, especialmente fora de casa, e por isso parece ter se dado conta de que precisa escalar somente aqueles que estão em melhores condições, dentre os quais não enquadra Ronaldinho Gaúcho. Ainda assim, não se sabe se o técnico terá coragem de deixar uma de suas principais estrelas no banco em uma partida do porte de Real Madrid e Barcelona, em pleno Camp Nou. Mesmo estando longe de sua melhor forma, Ronaldinho Gaúcho é um daqueles jogadores que sempre pode ter uma jogada de efeito "escondida na manga", e em um golpe certeiro pode decidir a partida. Para uma partida na qual já não poderá contar com o atacante argentino Lionel Messi, essa é uma carta que ainda pode ser jogada por Rijkaard.