Presença do Olympique em final faz França adiar convocação à Copa para o dia 17

Por causa da presença do Olympique de Marselha na decisão da Liga Europa, o que foi confirmado na última quinta-feira, o técnico Didier Deschamps optou por adiar em dois dias o anúncio da lista final de convocados da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2018.

Nesta sexta, a Federação Francesa de Futebol (FFF) informou que o treinador divulgará a convocação em 17 de maio, um dia depois da final entre Olympique e Atlético de Madrid, em Lyon, também na França.

A entidade justificou que a decisão de adiar o anúncio da listagem, inicialmente previsto para o dia 15, ocorreu "para não perturbar a preparação dos jogadores franceses do Marselha e do Atlético de Madrid" para a decisão continental.

Vários atletas do Olympique, entre os quais Steve Mandanda, Florian Thauvin, Dimitri Payet, Adil Rami e Bouna Sarr, têm chances de serem incluídos na convocação de Deschamps para o Mundial, enquanto o goleador Antoine Griezmann, do clube espanhol, é nome certo nesta listagem.

O time de Marselha avançou para a sua primeira final de um torneio europeu em 14 anos ao eliminar o Red Bull Salzburg nas semifinais da Liga Europa. Após vitória por 2 a 0 na partida de ida, em casa, a equipe se classificou com uma derrota por 2 a 1 no confronto de volta, nesta quinta, na Áustria, graças a um gol marcado na prorrogação.

Já o Atlético de Madrid se garantiu na decisão com uma vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal, na capital espanhola, também na última quinta-feira, após os dois clubes terem empatado por 1 a 1 no duelo de ida da semifinal, em Londres.

Apesar do envolvimento de jogadores franceses também na final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool, marcada para o dia 26 de maio, Deschamps não vai esperar por este confronto em Kiev, na Ucrânia, para anunciar os seus convocados.

A França integra o Grupo C da Copa do Mundo e fará a sua estreia no dia 16 de junho, contra a Austrália, em Kazan, antes de medir forças com o Peru no dia 21, em Ecaterimburgo, e fechar campanha na primeira fase contra a Dinamarca, no dia 26, em Moscou. Antes disso, o calendário da seleção nacional prevê amistosos contra a Irlanda do Norte, no dia 28 de maio, diante da Itália, em 1º de junho, e Estados Unidos, no dia 9, todos em solo francês antes do embarque para a Rússia.