Presente do Palmeiras: Marcos renova No dia em que o Palmeiras completa 91 anos de vida, os torcedores ganharam um presente nesta sexta-feira. O goleiro Marcos, ídolo do time desde 1999, acertou sua renovação de contrato por mais quatro anos e acabou com as especulações sobre sua venda para o futebol europeu. No entanto, tudo está apenas apalavrado e o novo compromisso deverá ser assinado na próxima semana. A decisão de permanecer no Palmeiras aconteceu depois de quatro horas de reunião, na noite desta quinta. Junto com o diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia, Marcos esperava a chegada de uma proposta de algum clube europeu, possivelmente o Porto, que estaria disposto a pagar cerca de 3 milhões de dólares. Só que a nenhuma oferta oficial chegou - a única, verbalmente, foi feita pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, há alguns dias. O treinador Emerson Leão comemorou muito a decisão do goleiro, que poderá até voltar ao time titular contra o Brasiliense, neste sábado, no Distrito Federal. ?Ele tem 32 anos e agora o seu contrato terminará quando já estiver com 36. Isso é muito bom para ele e, com tudo resolvido, terá mais tranqüilidade para trabalhar?, afirmou, logo após o treino desta sexta, em entrevista à Rádio Jovem Pan. Com a série de dez partidas de invencibilidade (seis vitórias e quatro empates), Leão garante que, agora, o ambiente no Palmeiras está bom. Mas, duas notícias trouxeram um pouco de preocupação: com lesões musculares, o volante Reinaldo ficará de molho por quatro semanas e o atacante Warley, por quinze dias.