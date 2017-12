Presidente admite ano 'difícil', mas promete Fluminense competitivo

O presidente Peter Siemsen já admite que a temporada 2016 não será boa para o Fluminense. Embora tenha destacado investimentos importantes realizados pelo clube, como as obras de construção do seu centro de treinamentos, o dirigente reconheceu que a falta de recursos financeiros ainda é uma preocupação, ainda mais em um cenário de crise no País.

"O ano de 2016 é difícil. Não falo especificamente para o Fluminense, mas para economia brasileira, investidores, patrocinadores, o que invariavelmente também se reflete no futebol. O Fluminense está num bom momento da gestão com a construção de um centro de treinamento para o futebol profissional, a base caminhando muito bem com um projeto integrado, a marca do clube está se expandindo e as contas estão sob controle", afirmou o dirigente ao site oficial do Fluminense.

Apesar das dificuldades, o Fluminense está ativo no mercado. Até agora, o time se reforçou para 2016 com os meias Diego Souza e Felipe Amorim e o atacante Richarlison. O time também vive a expectativa de anunciar a chegada do zagueiro Henrique nos próximos dias.

Assim, o presidente assegurou que o Fluminense terá um time competitivo e poderá brigar por títulos na próxima temporada. "O bom momento do clube contrasta justamente com este mau momento do mercado. Por isso, é preciso trabalhar com muito cuidado em 2016. Apesar desta ressalva, o objetivo para a temporada é o de formar um grande time e trabalhar para disputar os títulos", disse.

Em 2015, o Fluminense foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, além de ter ficado apenas na 13ª posição no Campeonato Brasileiro. A reapresentação do elenco do Fluminense está marcada para 4 de janeiro. O time segue no dia 5 para os Estados Unidos, onde realizará a pré-temporada e também enfrentará Shakhtar Donetsk (17 de janeiro) e Internacional (dia 20) pela Florida Cup.