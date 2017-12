Presidente ameaça tirar jogos da Vila O Santos pode trocar a Vila Belmiro pelo Pacaembu ´ou algum estádio do ABC´ no Torneio Rio-São Paulo. A informação, em tom de ameaça, foi dada pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, na TV Santa Cecília, que pertence a sua família. O dirigente ficou indignado com a atitude de um jovem que estava nas sociais do estádio e ofendeu o seu pai, Mílton Teixeira, durante o jogo Santos 3, Botafogo-RJ 3, e com a atitude de outros torcedores que além de pedirem, em coro, a sua renúncia, atiraram chinelos na sala vip do estádio. "Se eu perceber que as pressões estão prejudicando os garotos do time, levo os jogos para outro estádio", afirmou. Leia mais no Jornal da Tarde