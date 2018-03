Presidente colombiano garante torneio O presidente da Colômbia, Andres Pastrana, voltou a garantir nesta terça-feira que o país organizará a Copa América, prevista para o período de 11 a 29 de julho. O governante afastou, mais uma vez, qualquer possibilidade de abrir mão da competição por causa dos atentados terroristas. Mas, nas últimas semanas, explodiram carros-bombas em Cali e Medellin e outro foi desativado, em Bogotá, com 250 quilos de explosivos. "A imagem do país não pode ser prejudicada por 2, 10, 100 pessoas", reclamou Pastrana, em viagem ao Norte da Colômbia. "Estamos trabalhando de forma séria para fazer o torneio e não podemos nos deixar envolver por essas coisas." O presidente colombiano reclamou do comportamento da imprensa, por entender que ela estaria contribuindo para criar um clima de insegurança. "Parece que somos os primeiros a querer matar as coisas boas que temos", ponderou. "Se começarmos a falar que não temos condições, aí deixaremos mesmo de realizar a Copa América, que há tanto tempo queremos organizar." Pastrana deu garantias à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de que não haverá riscos de atentados terroristas durante a competição. Por isso, na semana passada, a entidade que controla o futebol sul-americano confirmou a Colômbia como sede do torneio. Dali em diante, houve a explosão de um carro-bomba em Medellin (oito mortos e 140 feridos), além da desativação de outros artefatos semelhantes. Parte da imprensa do Uruguai sustenta a tese de que ainda há risco de a Copa América deixar a Colômbia e ir para a Argentina, sede alternativa escolhida pela Conmebol. Há rumores também de que algumas estrelas sul-americanas temem atos terroristas ou seqüestros e não querem participar do campeonato.