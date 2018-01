Presidente confirma saída de Autuori O técnico Paulo Autuori está mesmo fora do comando do time do São Paulo. Sua saída foi confirmada nesta quinta-feira à tarde e ele irá mesmo trabalhar no Kashima Antlers, do Japão, que já havia anunciado pela manhã a sua contratação para o cargo de diretor de futebol. Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo, foi quem confirmou sua saída. E não escondeu a decepção, em entrevista por telefone. ?A gente trabalha junto, diz que vai continuar, mas é a segunda vez que isso acontece?, disse o presidente, se referindo a Emerson Leão, que saiu do clube no meio do ano passado após ser campeão paulista. Autuori estava no comando do São Paulo desde então. No período em que dirigiu o time, foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. Para o seu lugar, o favorito até o momento é o técnico Muricy Ramalho, ex-Internacional, e que já trabalhou no time do Morumbi nos anos noventa.