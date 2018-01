Presidente da AFA confirma Tevez para a Copa do Mundo O atacante Tevez está confirmado para defender a seleção da Argentina na Copa do Mundo da Alemanha. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Julio Grondona. Além de confirmar a presença do jogador do Corinthians, Grondona revelou que o jovem atacante Sergio Agüero, de apenas 17 anos, do Independiente, tido pela imprensa local como a grande revelação dos últimas anos, pode disputar o Mundial, caso o técnico da Argentina, José Pekerman, queira levá-lo. "Seguramente, Tevez será um dos jogadores. Já Agüero ficará a cargo de Pekerman", contou Grondona, que também deixou dúvidas sobre a convocação do meia Verón. "Você tem vários artistas e é obrigado a escolher um". Grondona também fez questão de dizer que 20 dos 23 jogadores que irão ao Mundial já estão definidos. Entretanto, o presidente da AFA não quis revelar os nomes. A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Costa do Marfim, Sérvia e Montenegro e Holanda.