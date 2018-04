Presidente da África do Sul irá à abertura de Copa Africana

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ainda planeja participar da cerimônia de abertura da Copa Africana de Nações, em Angola, apesar do ataque contra o veículo que levava a seleção de futebol do Togo, afirmou um porta-voz no sábado.

"O presidente ainda pretende viajar para Angola (no domingo), não há mudança em sua programação", disse Vincent Magwenya.

Ele não fez comentários adicionais sobre o ataque de sexta-feira. Homens armados abriram fogo contra o veículo que levava a seleção de futebol do Togo para a Copa, matando o motorista e ferindo outras nove pessoas, incluindo dois jogadores.