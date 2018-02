Presidente da Bolívia promete ir a ONU contra a FIFA

A proibição da Fifa de jogar partidas internacionais a mais de 2.750 metros de altura pode derivar em uma reclamação da Bolívia às Nações Unidas (ONU) e à Organização dos Estados Americanos (OEA), advertiu nesta quarta-feira o presidente do país, Evo Morales. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apóia sua posição. Essa possibilidade, no entanto, seria o último recurso no caso de fracassarem as tentativas que as autoridades do futebol boliviano pretendem fazer neste momento, sob coordenação de Morales. O presidente se reuniu nesta quarta-feira com dirigentes da Liga do Futebol Profissional da Bolívia para analisar o anúncio recente da Fifa, que vetou jogos internacionais em cidades localizadas acima dos 2.750 metros sobre o nível do mar. Em sua visita a La Paz, o presidente Lula confirmou seu apoio à reivindicação boliviana por meio de uma declaração conjunta assinada na segunda-feira. Os presidentes declararam respeitar o princípio de "universalidade" do futebol e o direito dos povos "a praticá-lo onde nasceram e onde vivem". A Fifa não apenas proibiu os encontros internacionais, como também poderia estabelecer restrições em competições regionais, como a Copa Libertadores, e inclusive em torneios nacionais. Entretanto, os alcances da resolução da entidade ainda não são claros. "Temos boas relações na ONU, na OEA e na Comunidade Européia, então teríamos que esclarecer de onde vêm as intenções de discriminar, de marginalizar", afirmou Morales. O governante disse que confia na palavra do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), Nicolás Leoz, e do titular da Fifa, Joseph Blatter, com quem se reuniu em julho, quando fez o primeiro anúncio do veto a jogos nessas alturas. Morales visitou Leoz na sede da CSF, em Assunção, e Blatter, em Zurique. Blatter lhe disse, naquela ocasião, que não era necessário se preocupar com o assunto. Os dirigentes da Liga Boliviana temem que a proibição afete as próximas Copas Libertadores e Sul-americana. Os times bolivianos classificados neste ano para estes campeonatos continentais estão sediados em La Paz, Oruro e Potosí, três cidades da região andina, acima dos 3.600 metros de altura.