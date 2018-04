Presidente da CBF esnoba tentativa de CPI

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, alfinetou, nesta sexta-feira, os parlamentares que tentaram instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar irregularidades no futebol, a começar pela parceria entre Corinthians e MSI. Veja também: Congresso derruba tentativa de instalação de CPI do Corinthians "Mas qual CPI? A CPI do deputado federal que está sendo cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? É isso. Sobre essa, não falo", declarou Teixeira, sem dizer a que deputado se referia. O presidente da CBF deu essa declaração durante a coletiva sobre a Copa do Mundo de Futsal no Brasil em 2008, no Hotel Copacabana Palace, zona sul da cidade.