Presidente da Colômbia verá jogo com Brasil A seleção da Colômbia terá um torcedor ilustre no jogo contra o Brasil, domingo, em Barranquilla. O presidente do país Alvaro Uribe confirmou que estará no estádio Metropolitano, ao lado de outros 48 mil torcedores que esgotaram os ingressos, para acompanhar a abertura das Eliminatórias da Copa de 2006. ?Vamos acompanhar com todo o coração e toda a energia. Vamos suar espiritualmente a camisa para que eles (os jogadores), ao suarem a camisa em campo, dêem a vitória à Colômbia?, afirmou o presidente.