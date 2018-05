Presidente da Concacaf diz apoiar reeleição de Blatter na Fifa

CIDADE DO MÉXICO - O presidente da Concacaf, Jeffrey Webb, garantiu, nesta quinta-feira, que a confederação que reúne países do Caribe, e das Américas Central e do Norte apoia a reeleição de Joseph Blatter para a presidência da Fifa. De acordo com ele, a entidade regional está satisfeita com o trabalho do suíço.

"Temos um presidente em Blatter que indicou a nós e ao mundo inteiro que está são e que deseja continuar", afirmou Webber, refutando a preocupação com a idade de Blatter, que já tem 75 anos e ocupa o cargo desde 1998. O dirigente, reeleito em 2011, fica à frente da Fifa até 1.º de junho de 2015.

Na próxima eleição, Blatter deverá ter a concorrência do francês Jerome Champagne, que foi secretário-geral adjunto da Fifa e que trabalhou como chefe de protocolo na Copa do Mundo de 1998, realizada exatamente na França.

"A Fifa está numa grande posição no ponto de vista financeiro. Desde já há muita gente que tem opiniões diferentes, especialmente com relação a integridade e transparência, mas nós estamos satisfeitos com Blatter", disse Webber, que preside a Concacaf desde 2012.