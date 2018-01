Presidente da CPI surpreso com Pelé As críticas de Pelé à CPI da CBF/Nike foram recebidas com surpresa pelo presidente da comissão. O deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) diz que não entende as recentes restrições feitas pelo Rei do futebol, antes um dos incentivadores da comissão. "Ele chegou a dizer que, se investigássemos a fundo o contrato entre a Nike e a CBF, muita gente poderia ir para a cadeia", recordou. "Não sei por que mudou." O parlamentar se referia a reportagem exibida na noite de quinta-feira pelo Jornal Nacional, na qual Pelé atacou a lentidão das investigações e chegou a dizer que a CPI estava "enrolando". As críticas ocorrem no momento em que a comissão aperta o cerco a Hélio Viana, sócio do ex-jogador na Pelé Sports & Marketing. A empresa teve sigilo bancário quebrado e Viana corre risco de ser indiciado por falso testemunho. Ainda assim, Rebelo prefere a cautela ao comentar o assunto. "Dizer que Pelé está querendo enfraquecer a comissão é fazer pré-julgamento", ponderou. "Nosso objetivo é o bem do futebol, o mesmo que ele alegou ter quando selou acordo com Ricardo Teixeira." O cuidado para não entrar em atrito com Pelé vai além do discurso. Apesar de ter uma de suas empresas sob investigação, o ex-ministro dos Esportes não deverá ser chamado para depor. "Acho que a convocação dele pode trazer mais prejuízos do que benefícios", afirmou. "Pelé é um símbolo mundial e arranhar sua imagem pode custar caro para o Brasil." Tribunal - Um dos efeitos práticos da CPI deve ser a mudança na legislação esportiva. Assim que forem encerrados os trabalhos, Rebelo pretende encaminhar projeto de lei ao Congresso prevendo a criação de um Tribunal de Contas para fiscalizar a CBF. Hoje, por se tratar de associação civil, a entidade não presta contas sobre a forma como administra seus recursos. "Isso é um convite à corrupção, pois há garantia de impunidade", adverte Rebelo. "Um absurdo, quando se trata de futebol, uma atividade de interesse público." O tribunal teria dirigentes de clubes, do Banco Central e do Ministério Público.