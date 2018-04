Presidente da Fifa exalta trajetória 'incrível' de David Beckham

ZURIQUE - Horas depois de David Beckham confirmar que irá se aposentar do futebol profissional no final desta temporada do futebol europeu, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, se manifestou para comentar a decisão do jogador de 38 anos. Hoje atuando pelo Paris Saint-Germain, ele já vestiu as camisas de Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy e Milan, além de ter se consagrado como ídolo da seleção inglesa.

O dirigente ressaltou a importância que o astro teve para o esporte mais popular do planeta ao longo de sua carreira. "David Beckham, umas das figuras mais icônicas do futebol global, está se aposentando. É o final de um capítulo de uma história incrível", ressaltou Blatter por meio de sua página no Twitter.

Blatter enfatizou também a importância do meio-campista como um exemplo para as crianças que sonham em se tornar jogadores profissionais. "David cresceu como uma criança amorosa e alcançou os seus sonhos, e inquestionavelmente inspirou milhões de meninos e meninas a tentar fazer o mesmo", escreveu.

Para completar, o mandatário da Fifa ainda apostou que Beckham terá sucesso em qualquer outra atividade que desempenhar fora dos campos como jogador aposentado. "Seja o que for que escolher para fazer tenho certeza de que irá encarar com a mesma dedicação e boa vontade que ele demonstrou nos últimos 21 anos. Boa sorte!", encerrou.