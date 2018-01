Presidente da Fifa irá ao velório coletivo em Chapecó

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, cancelou seus compromissos em outros torneios para viajar ao Brasil prestar homenagem às vítimas da Chapecoense. O suíço estará em Chapecó para o velório dos jogadores e comissão técnica.

Além da viagem, Infantino já prepara uma homenagem ao clube na festa do melhor jogador do mundo, no dia 9 de janeiro, em Zurique. Por enquanto, não existe uma iniciativa financeira de ajuda ao clube estabelecida. Mas a Fifa quer marcar o drama com uma homenagem durante a festa que reunirá a elite do futebol mundial.

No início da semana, Infantino declarou que o acidente o tinha deixado "em choque". "É um dia muito triste para o futebol", declarou. Afirmando estar "profundamente triste", o cartola fez questão de enviar mensagens de condolências em português. Na Fifa, o tom é de consternação. "Lamentamos profundamente a queda do avião na Colômbia, uma tragédia chocante", disse Infantino.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele ainda mandou uma mensagem às famílias. "Neste momento difícil, nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e amigos", declarou. "Nossos sinceros pêsames aos torcedores, à comunidade do futebol e aos meios de comunicação brasileiros envolvidos na tragédia", completou o presidente da Fifa que, nos últimos meses, tem contato com o apoio direto da Conmebol para apresentar suas propostas de reformas na entidade.