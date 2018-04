Presidente da Fifa, Joseph Blatter, recebe título de cidadão paulistano

SÃO PAULO - Num momento em que a cidade de São Paulo chegou a ser ameaçada de não sediar a abertura da Copa do Mundo de 2014, por causa da indefinição sobre a data de entrega do Itaquerão, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, ganhou o título de cidadão paulistano. A proposta foi feita pelo vereador Reis (PT). As bancadas de oposição e a bancada governista apoiaram a proposição, votada em turno único.

O vereador Reis pretende entregar a honraria em 10 de junho, data em que o dirigente suíço deverá comparecer à Câmara Municipal para uma pública sobre a Copa do Mundo de 2014.

Presidente da Fifa desde 1998, sucedendo o brasileiro João Havelange, Joseph Blatter chegou a ser investigado pela própria entidade, por suspeita de corrupção – teria participado do esquema envolvendo os direitos de transmissão de TV para a empresa ISL. O dirigente acabou inocentado.

Reis disse não ter levado em conta a conduta de Blatter ao propor o título. "Isso tudo (as acusações de corrupção) pode até ser verdade, mas o título está mais ligado à autoridade da Fifa", afirmou o parlamentar. "Ele é a maior autoridade do futebol mundial e achamos por bem homenageá-lo."