Presidente da Fifa rejeita criação de liga com times 'soviéticos'

MOSCOU - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou neste domingo que a entidade que gere o futebol no mundo é contra a criação de um Campeonato Soviético, envolvendo times do antigo território da União Soviética. A ideia vem ganhando força nos últimos anos na Rússia e na Ucrânia, onde os times mais ricos, como Anzhi, CSKA Moscou e Shakhtar Donetsk reclamam do baixo nível técnico dos seus rivais nos campeonatos nacionais.

"Um campeonato soviético seria uma decisão errônea. A Fifa não tem o menor interesse nessa competição. As competições de clubes evoluíram através do controle das federações nacionais, dentro das fronteiras dos países. Este é um princípio fundamental", apontou Blatter, em visita à Rússia, sede da Copa do Mundo de 2018,

A ideia de russos e ucranianos seria criar um liga, com a participantes fixos, envolvendo equipes desses dois países, e um ou dois representantes de federações menos expressivas, como a Bielo-Rússia e o Azerbaijão. Os próprios clubes geririam a competição. Times holandeses e belgas também estudam a criação de uma liga envolvendo times desses dois países.