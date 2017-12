Presidente da FPF quer mais datas O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, quer mexer no calendário das principais competições de clubes do continente. Ele vai sugerir à Conmebol que a Libertadores e a Copa Sul-Americana sejam disputadas ao mesmo tempo e não em semestres diferentes, como ocorre atualmente, a partir de 2007. A intenção é abrir mais datas para o Campeonato Paulista, que hoje é disputado em apenas um turno. Libertadores e Sul-Americana seriam realizadas no segundo semestre, enquanto os torneios estaduais ficariam com o primeiro, sempre às quartas e quintas-feiras. O Campeonato Brasileiro seria disputado nos fins de semana. ?Sonho com um Paulistão com turno e returno para 20 clubes?, disse Del Nero. Antes de ir à Conmebol, o dirigente vai encaminhar a sugestão para Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Del Nero explicou: ?Quero seguir os trâmites legais. Como presidente de uma federação estadual, preciso primeiro ir ao mandatário da confederação nacional?. Para convencer o presidente da Conmebol, o paraguaio Nicolas Leoz, Del Nero usará como argumento o fato de que, na Europa, as duas principais competições de clubes ? Liga dos Campeões e Copa da Uefa ? são disputadas ao mesmo tempo e por times diferentes. Isso não quer dizer, porém, que Del Nero seja a favor da adequação do calendário brasileiro ao europeu, como cogita a CBF. Muito pelo contrário. ?Jogos no final de dezembro e no começo de janeiro, por exemplo, trariam muito desgaste aos nossos jogadores?. Sobre o Campeonato Paulista de 2006, Del Nero disse que a TV Globo, emissora que detém os direitos de transmissão do torneio, vai ajudar na organização da festa de estréia da competição, no dia 11 de janeiro, antes do jogo entre Noroeste e Corinthians, em Bauru. ?Como tema da festa, estamos pensando em algo relacionado à história das Copas do Mundo?, disse Del Nero. Mas nem bem começou e o Paulistão já teve jogos adiados. Tudo por conta da participação do São Paulo no Mundial de Clubes da Fifa, que será no mês que vem. ?O São Paulo volta do Japão só no dia 22 de dezembro. Tivemos bom senso em dar essa folga maior de mais uma semana?, disse Del Nero. Com isso, os jogos do time nas duas primeiras rodadas, contra Juventus e Bragantino, foram adiados para os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, respectivamente. A estréia do São Paulo será na terceira rodada, contra o Santo André, no dia 18 de janeiro, no ABC. ?Torço para que o São Paulo traga do Japão para o Brasil esse título mundial?, disse o presidente da federação. Sobre o Brasileirão, Del Nero arriscou um palpite: ?Para mim, o Corinthians já é campeão. Tem um excelente plantel, deve contar com a volta do Tevez e pega o Internacional em casa. Por isso, acho que já pode ser considerado o campeão?. Nesta quinta-feira, a federação prestou uma homenagem ao radialista Fiori Gigliotti, dando seu nome ao pátio das bandeiras da sede da entidade, na Barra Funda.