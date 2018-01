Presidente da Lazio renuncia em 2003 Após uma reunião na madrugada de terça-feira, o presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, angustiado e frustrado por não conseguir resolver os problemas financeiros do time italiano, decidiu apresentar oficialmente sua demissão do cargo depois das festas de fim de ano, exatamente no dia 3 de janeiro. Embora muito abatido com a sua decisão, o cartola teve ânimo para desejar à nova direção do clube sucesso e sorte. ?De qualquer maneira, estou contente em deixar a Lazio como uma grande equipe e espero que seus novos dirigentes saibam administrá-la com a mesma sorte que nos brindou estes anos todos?. O dirigente esteve no comando do clube por dez anos e obteve nesse período os títulos mais importantes da história centenária da Lazio: um Scudetto e seis copa italianas e européias. Grande apreciador do futebol sul-americano, foi responsável pelas contratações dos argentinos Verón, Almeyda, Claudio López e do chileno Marcelo Salas. ?Os sul-americanos jamais traem?, afirmou em uma oportunidade. A Lazio deve US$ 14 milhões a seus jogadores por salários atrasados desde junho e, até o momento, somente o empresário do ramo de calçados, Mario Moretti Polegato, demonstrou interesse na compra do clube.