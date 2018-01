Presidente da Lusa acha substituto A briga política na Portuguesa está acirrada. Com o time afundando na crise financeira, dívida de R$ 63 milhões, o presidente Joaquim Alves Heleno resolveu, por carta, pedir licença de 30 dias do cargo. Alegou problemas de saúde. Esteve nesta quinta-feira no clube e reuniu-se com a alta cúpula para definir o substituto. Um grande problema. A pressão é tão grande no clube que ninguém da situação queria assumir o comando. Depois de quatro horas de reunião, o vice-presidente Carlos Alberto Duque aceitou o pedido para assumir a presidência interinamente. Seu desejo era se afastar junto com Heleno. Joaquim Justo dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo, também está pedindo licença do cargo, enquanto Raul dos Santos Geraldes Rodrigues, presidente do COF, vem sofrendo com a ira da oposição. Na penúltima reunião do conselho, quase foi agredido. O nome de Jerônimo Gomes, vice-presidente de Futebol, era o mais cotado para assumir o cargo. Mas também alegou estar com problemas de saúde. Enquanto isso, a oposição pressiona para recuperar o comando perdido nas eleições em 2001. Afirmam ter a solução para levar a Lusa de volta à grandeza. Time ? O técnico Luiz Carlos Martins ganhou 10 dias para preparar o time para o duelo contra o Botafogo, dia 22. Neste período, espera adaptar o elenco a seu esquema de jogo. Marcelo Fernandes está suspenso, enquanto Ricardo Lopes volta após cumprir suspensão. A diretoria informou que não recebeu nenhuma citação oficial sobre as ações trabalhistas movidas por Rafinha e Iotte, e conta com a reapresentação dos atletas.