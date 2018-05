Presidente da Lusa desiste da Série A: 'É injusto, mas temos de aceitar'

SÃO PAULO - A Portuguesa desistiu definitivamente neste domingo (20/4) de disputar a primeira divisão do Brasileirão. O presidente do clube, Ilídio Lico, admitiu que não há mais o que ser feito e, apesar do sentimento de injustiça, vai acatar a decisão da CBF e disputar a Série B.

"Estou muito triste, mas não tem jeito. Tudo já está determinado e temos que aceitar jogar a Série B. Nós só podemos lamentar que isso aconteceu com a Portuguesa. Agora eu vou entrar no próximo jogo normalmente", desabafou o presidente, em conversa com a reportagem do Estado.

O dirigente revelou ainda que já há algum tempo ele havia tomado esta decisão, dizendo que não era sua vontade entrar na justiça comum. Segundo Ilídio, ele foi obrigado a tirar o time de campo na partida contra o Joinville, na última sexta-feira. "Não era a minha vontade. O normal era que antes do jogo essa liminar fosse cassada", disse, pedindo a compreensão dos torcedores. "Eu entendo que a torcida está revoltada com isso, mas espero que ninguém mais coloque liminares porque isso está prejudicando ainda mais o clube".

Questionado se teme alguma outra punição à Portuguesa após a confusão em Joinville, ele se mostrou tranquilo e negou qualquer envolvimento. "Eu não acredito em retaliação nesse caso. Nós tentamos adiar a partida para evitar qualquer problema, mas era uma liminar na justiça e todos tem que respeitar."

ENTENDA O CASO

Depois de toda a confusão envolvendo o meia Heverton, que acarretou com o rebaixamento do clube, a Portuguesa buscou, na Justiça Desportiva, retomar o seu direito de disputar a Série A. Sem sucesso, a Lusa passou a depender da Justiça Comum e, com uma liminar conseguida na última semana, a equipe retomava o seu lugar na primeira divisão.

Apesar disso, a Portuguesa entrou em campo normalmente para a primeira rodada da Série B, mas, aos 17 minutos de jogo, foi obrigada a deixar o campo de jogo por causa da liminar. Liminar, esta, que foi cassada na noite de sábado pela CBF, que ameaçou novos tipos de punição ao clube paulista.