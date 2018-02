Presidente da Lusa irritado com Gallo Não bastasse a pressão dos torcedores, agora o técnico Gallo encara também a insatisfação da diretoria da Portuguesa. A Lusa segue em situação desesperadora no Campeonato Paulista - venceu apenas um jogo - e para complicar tem uma seqüência nada fácil pela frente, quando jogará contra os três grandes da Capital. Ou seja, tudo conspira contra o treinador. "Todos os pedidos que a comissão técnica fez quando ele chegou foram atendidos. Quero saber o que está acontecendo", adverte o presidente Manuel da Lupa. A "bronca" do dirigente, porém, não passa disso. Sem alternativas, ele confirmou a permanência do ex-volante no cargo. Em campo, Gallo continua se virando com o que tem. Para o jogo de domingo contra o Palmeiras, no Parque Antártica, não poderá contar com o zagueiro Pereira e o volante Rodrigo Pontes, suspensos.