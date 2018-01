Presidente da Lusa retoma o cargo Joaquim Alves Heleno está de volta à presidência da Portuguesa. O dirigente, que havia pedido licença do clube por 30 dias, alegando motivos médicos, teve de retomar o cargo nesta segunda-feira, após seu vice, Carlos Duque, anunciar que estava renunciado aos cargos. Também era diretor financeiro. Nesta terça-feira, Joaquim Justo dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo, marcará a data da eleição para preenchimento dos cargos. Para a estréia da Lusa na luta contra o rebaixamento, sábado, no Canindé, diante da Ponte Preta, o técnico Luiz Carlos Martins terá todo o elenco à disposição.