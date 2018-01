Presidente da Lusa sem substituto A briga política na Portuguesa está acirrada. Com o time afundando na crise financeira, a dívida é de R$ 63 milhões, o presidente Joaquim Alves Heleno resolveu, por carta, pedir licença do cargo. Esteve nesta quinta-feira no clube e reuniu-se com a alta cúpula para definir quem o substituirá. Aí é que está o problema. A pressão é tão grande que ninguém, ao menos da chapa de Heleno, da situação, se arrisca a assumir o comando. O vice-presidente Carlos Alberto Duque prefere se demitir. Joaquim Justus dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo também esquiva-se, assim como Raul dos Santos Geraldes Rodrigues, presidente do COF. Jeronimo Gomes, vice-presidente de Futebol foi citado, mas alega estar com problemas médicos. Enquanto isso, a chapa da oposição pressiona para recuperar o comando perdido nas eleições em 2001. Afirmam ter a solução para levar a Lusa de volta à grandeza. Time ? Depois de duas vitórias seguidas e a volta da chance de classificação, o técnico Luiz Carlos Martins ganhou dez dias para preparar o time para o jogo contra o Botafogo, dia 22. Neste período, espera adaptar o elenco a seu esquema de jogo. Mudanças são certas. Marcelo Fernandes está suspenso, enquanto Ricardo Lopes volta após cumprir suspensão. No ataque, Alex Alves deve ganhar a vaga de Edson Araújo. Justiça ? A diretoria do clube informou que não recebeu nenhuma citação oficial sobre as ações trabalhistas movidas por Rafinha e Iotte e conta com os atletas.