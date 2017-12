Presidente da Mancha: ameaça de morte A vingança prometida pelos corintianos durante o enterro de Marcos Gabriel Cardoso Soares já aterroriza o presidente da torcida Mancha Alviverde, Jânio Carvalho dos Santos. Nesta quarta-feira, ele e um de seus irmãos, Josué Barbosa Júnior, voltaram a sofrer ameaças de morte. Marcos, de 16 anos, morreu na madrugada de terça-feira, dois dias depois de ter sido espancado em um conflito de torcedores, horas antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. "Ficam passando em frente à minha casa e espalhando que vão me matar. Hoje, pegaram meu irmão e mostraram um revólver para ele. Se me matarem ou matarem meus irmãos, vão desencadear uma desgraça sem tamanho. Eu li no JT que o irmão dele prometeu vingança com as próprias mãos. O que vai adiantar ele se passar por justiceiro?", desabafou Jânio. Ele também é morador do Itaim Paulista, zona leste da capital. Mora há poucos metros da casa de Marcos, com quem conversava de vez em quando. "Eu brincava com ele pedindo para torcer para o Palmeiras", conta. Porém, o presidente da organizada não entende o que os corintianos faziam na Estação Barra Funda. "Eu só quero saber o que faziam aqui na Barra Funda. Se desceram aqui é porque estavam procurando confusão. Ele já tinha participado de outras brigas."