Presidente da OAB é contra Luiz Zveiter O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Roberto Busato, elogiou o voto dado, nesta terça-feira, pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Pádua Ribeiro, relator de um processo de reclamação contra o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, por acumular essa função com a de desembargador de Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro. Pádua Ribeiro destacou que a acumulação de cargos é incompatível, dando prazo de quinze dias para que Zveiter deixe o STJD ou o cargo no TJ. O ministro observou que os juízes são impedidos de exercer outras funções, a não ser a de professor. A reclamação contra Zveiter, apresentada pelo advogado Luiz Eduardo Salles Nobre, começou a ser julgada nesta terça pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é o órgão de controle externo do Poder Judiciário. Até agora, votaram três dos quinze membros do CNJ, todos contrários a Luiz Zveiter. A decisão final, contudo, ainda depende do prosseguimento da votação, que foi suspensa com o pedido de vistas feito pelo conselheiro Jirair Miguerian. ?O juiz, para ser independente e totalmente isento, precisa ser exclusivamente juiz, de forma totalmente independente e isenta para poder julgar os conflitos na sociedade?, disse Roberto Busato, que tem assento no CNJ com direito a voz, mas não a voto. Para Busato, ao acumular o STJD com o seu cargo de desembargador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Zveiter ?se afastou do equilíbrio e daquela eqüidistância que o juiz deve ter perante a sociedade para julgar os fatos que acontecem em sua comunidade?. O presidente da OAB observou que o STJD faz parte da estrutura da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, segundo ele, as funções de seus integrantes devem ser consideradas como desempenho de atividade técnica. ?E função de desembargador é julgar em seu Tribunal?, sustentou. Roberto Busato tem feito duras criticas ao presidente do STJD desde que ele anulou 11 jogos do Campeonato Brasileiro em setembro passado, por medida liminar. Para o presidente da OAB, nesse episódio ficou evidente a incompatibilidade do acúmulo de funções. ?Ele (Zveiter) acabou colocando o STJD no bolso, como se fosse um objeto pessoal, dando essa decisão absolutamente traumática para o futebol brasileiro?, afirmou.