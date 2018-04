Presidente da Ponte garante permanência do treinador

Nos últimos dias, nomes como Dado Cavalcanti, Silas e Paulo Bonamigo chegaram a ser especulados no clube. Apesar disso, o dirigente negou que tenha procurado outros técnicos. "O Guto tem um contrato e queremos que ele cumpra este compromisso", afirmou Márcio Della Volpe.

Com a permanência no cargo assegurada, Guto Ferreira acredita que é o momento da Ponte se concentrar na preparação para o Brasileirão. "Houve insatisfação e frustração, sim (pela eliminação no Paulistão). O importante era a retomada dos resultados positivos e temos conseguido isso nos últimos jogos", explicou o treinador.

Desde a derrota por 4 a 0 para o Corinthians, pelas quartas de final do Paulistão, a Ponte segue invicta. Na Copa do Brasil, o time bateu o Bragantino por 3 a 1, garantindo vaga na terceira fase. Depois, ainda venceu o Linense por 1 a 0 e empatou sem gols com o Penapolense, ambos pelo título de Campeão do Interior no campeonato estadual.

Após o empate sem gols no primeiro jogo com o Penapolense, a Ponte precisa de uma vitória simples no sábado, em Campinas, para faturar o troféu. Além do título de Campeão do Interior, a conquista dará ao clube um prêmio de R$ 250 mil.