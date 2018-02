Presidente da Portuguesa quer a permanência de Benazzi

Depois de ser reeleito na noite da última segunda-feira como presidente da Portuguesa para o próximo triênio, Manuel da Lupa deixou claro que a prioridade do time para a próxima temporada é a permanência do técnico Vágner Benazzi. Segundo o dirigente, as conversas já estão bastante adiantadas e os valores pedidos pelo treinador não fogem muito daquele imaginado pela diretoria. "Os valores estão bem próximos. Faltam alguns detalhes, mas está tudo bem encaminhado", afirmou o presidente do clube. O indício de que as duas partes estão perto de um acordo é que foram realizadas reuniões na última semana, inclusive com o procurador de Benazzi. Nesta semana, mais duas reuniões estão agendadas e devem ocasionar o desfecho das negociações. Benazzi tornou-se prioridade no clube após a conquista do acesso à elite nacional, depois de quatro anos na Série B. O comandante, no entanto, despertou interesse da Ponte Preta e, com o rebaixamento do Corinthians, ganhou força nos bastidores do Parque São Jorge.