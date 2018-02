Presidente da Uefa apóia Beckenbauer O presidente da União Européia de Futebol (Uefa), o sueco Lennart Johansson, rompeu o silêncio e resolveu apimentar a discussão em torno de sua própria sucessão no comando da entidade que dirige o futebol no continente. Nesta quarta-feira, em Munique, Johansson anunciou que pretende apoiar a candidatura do ex-jogador Franz Beckenbauer à presidência da Uefa, na briga contra o francês Michel Platini. "Porque ele não poderia me suceder ? Franz foi um excelente jogador e treinador. Teve experiências muito produtivas como vice-presidente da Federação Alemã e como presidente do Bayern, além de integrar com sucesso o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006", argumentou Johansson. Esta é a segunda adesão de peso à uma eventual candidatura de Beckenbauer. A primeira delas foi do presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. Platini é que não está gostando nem um pouco disso. ?Seria lamentável se ele decidisse ser candidato agora, justamente no ano em que que eu resolvi sair candidato. Ele poderia ter feito isso há 10 anos?, declarou Platini recentemente à revista alemã SportBild. A eleição para a presidência da Uefa está marcada para abril de 2006.