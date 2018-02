Presidente da Uefa confirma investigação sobre manipulação

O ex-jogador francês Michel Platini, presidente da Uefa, confirmou que a entidade está investigando um possível escândalo envolvendo o acerto de 15 resultados de jogos por máfias de apostas, comprovando os rumores apontados neste sábado pela imprensa alemã. "A Uefa está investigando 15 partidas em coordenação com a Europol. Abordamos essa questão na conferência sobre violência no esporte em Bruxelas e dedicaremos a próxima, em 2008, ao tema da corrupção e lavagem de dinheiro", disse Platini em declarações ao jornal Welt am Sonntag. O presidente da Uefa afirma ainda estar disposto a financiar uma Polícia esportiva européia para combater problemas como este e a violência. "Estou disposto a pagar para proteger o futebol europeu. Amo este esporte e temos de protegê-lo com todas nossas forças", afirmou Platini. A informação confirma as informações publicadas pela revista semanal Der Spiegel, também alemã. Porém, a publicação diz que são 26 partidas sob suspeita, entre elas jogos das fases preliminares da Liga dos Campeões, Copa da Uefa e Eurocopa. De acordo com a revista, existe uma lista confidencial de jogos suspeitos, dos quais 12 seriam correspondentes às fases de classificação da Copa da Uefa; três, à Liga dos Campeões; e um, à Eurocopa. Quinze desses confrontos teriam sido disputados nesta temporada, e os demais em 2005 e 2006. A maioria das partidas foi disputada no leste e no sul da Europa, em países como Bulgária, Geórgia, Sérvia, Croácia e as repúblicas bálticas. A Spiegel afirma que a Uefa levou o caso à Europol, por considerar que a integridade das competições está em risco, e porque admite que as possibilidades de punição são limitadas. No começo de novembro, cinco representantes da Uefa viajaram à sede da Europol, na Holanda, e entregaram um dossiê de 96 páginas com o material reunido. O centro da máfia está na Ásia, onde não há limite sobre os valores das apostas e as chances de fraude são ilimitadas, segundo a publicação. A Spiegel lembra que os escândalos de manipulação de resultados sacodem o futebol europeu há anos, e que desde 2000 foram descobertos 20 casos, desde os revelados nos clubes italianos até os protagonizados por árbitros alemães e máfias croatas.