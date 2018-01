Presidente de antiga parceira é o novo CEO do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira o executivo Paulo Ricardo de Oliveira como novo CEO. Ele assumirá o cargo na próxima semana para substituir Alexandre Bourgeois, demitido na quinta-feira. O executivo é ex-presidente da Cambuci (marca Penalty), fornecedora de material esportivo do São Paulo até o mês de abril, quando foi substituída pela Under Armour.

"Fiquei extremamente feliz com o convite e acredito que, com minha experiência corporativa e o apoio de todos os Vice-Presidentes, Diretores e Conselheiros, possa contribuir para o sucesso do projeto e fazer do Clube Benchmark no meio esportivo. Mas que acima de tudo, possa contribuir na gestão do Presidente Aidar para que o São Paulo tenha excelentes resultados dentro de campo, para atender às expectativas de nossa torcida apaixonada", disse Paulo Ricardo.

Oliveira foi anunciado por meio de uma nota oficial com vários elogios do presidente Carlos Miguel Aidar. "Paulo Ricardo implementou controles orçamentários, buscou novas fontes de receita, reduziu despesas, otimizou o Capital de Giro e reestruturou endividamentos (..). É o perfil de profissional que procurávamos", afirmou o presidente.

Paulo Ricardo também dirigiu e atuou em empresas nacionais e multinacionais, como Drogaria Onofre, Teleperformance, New Holland Tratores, Pirelli e Eucatex.

O São Paulo também contratou nesta sexta-feira Rodolfo Canavesi para o cargo de gerente executivo de futebol de base. Ele foi superintendente do Desportivo Brasil, clube que pertenceu à Traffic e foi comprado pelo chinês Shandong Luneng, parceiro do São Paulo.