Presidente de Gana fala em 126 óbitos O presidente de Gana John Kufuor informou nesta quinta-feira o número oficial de 126 mortes na briga entre torcidas após o jogo entre Hearts of Oak e Kumasi Ashanti Kotoko, na última quarta pelo campeonato local. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, enviou uma carta para a federação de futebol ganesa, na qual expressa sua ?profunda tristeza? pelo ocorrido. Blatter discutirá o problema da segurança em estádios de futebol em uma reunião do Comitê Executivo da entidade, no dia 5 de julho, em Buenos Aires. No mesmo pronunciamento, Kufuor garantiu que os responsáveis pelo trágico episódio serão identificados e punidos. Anunciou a criação de uma comissão de investigação, além de decretar três dias de luto nacional. ?Sou consciente da ira que foi provocada em muitos destes durante a ação de alguns policiais?, lamentou revelando que seis oficiais foram suspensos de seus cargos.