Presidente deverá ver jogo da Seleção O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse há pouco, aos turistas que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, que deve assistir ao jogo da seleção brasileira de futebol contra a China, logo mais às 9h45. Ele lembrou, no entanto, que no mesmo horário estará recebendo, no Palácio do Planalto, a diretoria da Associação Nacional de Veículos Automotores (Anfavea). "Eles (jogadores) vão estar usando a camisa da campanha do Fome Zero? indagou o presidente, referindo-se às camisetas criadas pelo publicitário Duda Mendonça, para que a seleção entre em campo com a campanha "Fome Zero, essa bandeira também é minha". Além das camisetas, os atletas estenderão um faixa no gramado com o slogan da campanha. Lula, no entanto, não quis falar sobre salário mínimo e cortes no orçamento. Depois de cumprimentar os populares, ele seguiu para o Palácio do Planalto, onde, além da diretoria da Anfávea vai receber o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, e o embaixador do Brasil na Noruega, Cesar Moreira. Às 15h30, o presidente despachará com o ministro da Saúde, Humberto Costa.