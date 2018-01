Presidente diz que fica no Vitória O presidente do Vitória S.A. Paulo Carneiro desistiu de renunciar ao cargo como havia acertado com outros diretores no fim de semana depois que o time caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Numa reunião tumultuada realizada ontem à noite, onde teve até quebra-quebra de móveis, Carneiro disse que ficará no clube ?para comandar a transição?.