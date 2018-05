Presidente diz que Grêmio lutará por títulos em 2010

O torcedor gremista encerrou 2009 decepcionado com a equipe, que não conquistou nenhum título e foi coadjuvante em quase todas competições que disputou. Insatisfeito com a situação, o presidente Duda Kroeff acredita que o time tem boas chances de ser campeão no próximo ano.

"Quero ver o Grêmio campeão gaúcho e da Copa do Brasil. Mas para o ano ser perfeito, eu quero ser Campeão Brasileiro", avaliou o dirigente, que ainda lamenta a eliminação nas semifinais da Libertadores. "A Libertadores esteve muito perto, acho que teríamos grandes chances se tivéssemos passado pelo Cruzeiro", comentou.

O dirigente faz questão de ressaltar sua confiança no trabalho do técnico Silas. "O Silas foi eleito o segundo melhor técnico do Campeonato Brasileiro e isso não é pouco. Por isso não pode ser considerado uma aposta. A única coisa é que será a primeira vez que ele vai trabalhar em um clube grande, mas estou confiante com ele", disse.