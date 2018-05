Presidente diz que Grêmio vai manter Douglas Costa

"A gente quer que ele fique, nós achamos que é o ano dele. As dificuldades financeiras são grandes, mas a gente dá um jeito", afirmou Kroeff, em entrevista à Rede Globo, revelando que Douglas Costa é a principal aposta do Grêmio para a próxima temporada.

O dirigente explicou que a proposta da Lazio por Réver não seduziu o Grêmio que, assim, deve manter o defensor no elenco. "A Lazio queria muito levá-lo, mas ela não saiu do chão, então não vai mais, pelo menos não para Lazio. O Réver é uma ótima pessoa, nunca fez pressão para sair, então por enquanto, ele fica no Grêmio", disse.

Kroeff revelou que também não chegou a um acordo com o Palmeiras para abater a dívida que o Grêmio tem o clube paulista com a cessão do zagueiro Léo. "Temos a possibilidade de abater essa dívida com o Palmeiras, mas eles querem só por parte da dívida, e assim não vai ser feito, por enquanto ele fica", comentou.