Presidente do Arsenal afirma que clube não será vendido O presidente do Arsenal, Peter Hill-Wood, descartou nesta quarta-feira a venda do clube, dando fim aos constantes boatos publicados recentemente pela imprensa britânica. "Os acionistas do clube preferem manter o controle da equipe em vez de vendê-la a algum estranho. Seria um horror ver que nossa propriedade pode ir parar além do Oceano Atlântico", afirmou nesta quarta o dirigente em declarações publicadas pelo jornal britânico The Guardian. Os rumores surgiram após o multimilionário americano Stan Kroenke comprar 9,9% das ações do clube, além de sua intenção de adquirir mais títulos entre os principais acionistas. "Os acionistas adoram o Arsenal, são pessoas ricas e não precisam de dinheiro. Não interessa a eles ter alguns milhões de libras a mais em suas contas bancárias", apontou Hill-Wood. O presidente do clube londrino esclareceu que tanto ele como o resto de acionistas estão investindo no Arsenal, e não para fazer dinheiro. "O clube é administrado para lucro dos torcedores, funcionários e jogadores", concluiu.