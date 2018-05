Presidente do Atlético-MG anuncia acerto com Leandro O presidente Alexandre Kalil anunciou nesta quinta-feira a primeira contratação do Atlético Mineiro para a próxima temporada. O time de Belo Horizonte chegou a um acordo para contar com o lateral-esquerdo Leandro em 2010. Agora, a equipe aguarda apenas a realização do exames médicos para oficializar a contratação.