Presidente do Atlético-MG anuncia acerto com Obina

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, anunciou na noite desta quarta-feira, por meio do Twitter, a contratação do atacante Obina, que entrou em campo mais cedo, na partida do Flamengo contra o Volta Redonda, em rodada do Campeonato Carioca.

Kalil postou uma mensagem em sua página no Twitter, rede virtual de relacionamentos, informando que havia jantado com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e fechado a negociação. "Obina é do Galo", escreveu o dirigente, sem dar mais detalhes.

Obina havia voltado ao Flamengo no final do ano passado, após ser dispensado pelo Palmeiras, faltando poucas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O atacante teve boa passagem pelo clube paulista, mas irritou a diretoria palmeirense ao trocar agressões físicas com o zagueiro Maurício no intervalo do jogo com o Grêmio. Os dois jogadores acabaram expulsos pelo árbitro, prejudicando o Palmeiras, que brigava pelo título.

No Flamengo, Obina provavelmente teria poucas chances no time titular nesta temporada, por causa da contratação de Vágner Love, seu ex-companheiro no Palmeiras. Love deverá formar o ataque do time carioca com Adriano durante a Copa Libertadores.

Obina chegou ao clube da Gávea em 2005. Desde então, somou 182 jogos e 47 gols e participou das conquistas da Copa do Brasil de 2006 e do tricampeonato do estadual. No Atlético Mineiro, o atacante reencontrará Diego Tardelli, com quem formou parceria no Campeonato Carioca de 2008.