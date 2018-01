Presidente do Atlético-MG anuncia técnico Diego Aguirre

Nem Cuca, nem Muricy Ramalho, muito menos Jorge Sampaoli. O novo técnico do Atlético-MG é um nome que mal vinha sendo comentado, mas ganhou força nas últimas 24 horas e foi confirmado pelo presidente Daniel Nepomuceno. Na manhã desta quinta-feira, o dirigente anunciou o uruguaio Diego Aguirre como novo comandante do time mineiro para o ano que vem.

"Atlético acertou a contratação do técnico Diego Aguirre. Treinador chega na tarde de hoje a Belo Horizonte", limitou-se a informar Nepomuceno em sua página no Twitter. Os detalhes financeiros e o tempo de duração do contrato não foram informados pelo clube mineiro.

O Atlético-MG estava sem técnico desde a semana passada, após o surpreendente anúncio da saída de Levir Culpi. De lá para cá, diversos nomes foram cogitados. Os mais fortes eram Muricy Ramalho, que chegou a ficar perto do clube, e Cuca, que poderia voltar após passagem pela China. Além deles, treinadores estrangeiros foram cogitados: Alejandro Sabella, Jorge Sampaoli e Edgardo Bauza.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atlético acertou a contratação do técnico Diego Aguirre. Treinador chega na tarde de hoje a Belo Horizonte. — Daniel Nepomuceno (@dan_nepomuceno) 3 dezembro 2015

O que ninguém esperava era que Aguirre fosse o novo contratado. Pelo menos até a última quarta-feira, quando o jornal uruguaio Referi garantiu que o treinador já estava acertado com o clube.

Aguirre negociava com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e inclusive chegou a ser anunciado pelo clube. Na época, apressou-se a desmentir o acordo. Os rumores mais fortes davam conta de que o treinador estava próximo do São Paulo, que já havia o cobiçado após a saída de Juan Carlos Osorio, mas eles não chegaram a um acerto.

Com isso, e com a dificuldade de acertar com suas primeiras opções, o Atlético-MG ficou com o caminho livre. Aguirre teve sua primeira experiência como técnico no futebol brasileiro este ano, no Internacional, de onde foi demitido de forma bastante contestada após levar a equipe às semifinais da Libertadores. Como jogador, atuou também no Inter, além de São Paulo e Portuguesa.