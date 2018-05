Presidente do Atlético-MG ataca jogadores: 'Acabou a brincadeira'

O presidente Daniel Nepomuceno ficou muito irritado com a postura dos jogadores do Atlético Mineiro na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, domingo à noite, no Couto Pereira. Bravo com o fato de o time não ter mais chances reais de título, uma vez que aparece 10 pontos atrás do Palmeiras, no quarto lugar, o dirigente disparou contra o elenco.

"Ridículo o jogo. Essa postura é inadmissível. Passadas essas 48 horas de folga, acabou a brincadeira, tem que mudar a postura, tem que querer ganhar sempre. E vamos cobrar sempre o investimento que foi feito. Desde a comissão técnica até o roupeiro do Atlético (todos) sabem ganhar, foram campeões", disse Nepomuceno, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Faltando quatro semanas para o fim da temporada, o dirigente encontrou uma forma de punir o elenco. A partir de terça-feira, ninguém mais folga. "Agora é isso, não vai ter folga não. Folga nenhuma. É inadmissível ficar fora desse G3, é inadmissível perder esse título. É cobrar, cobrar e cobrar", avisou.

Com dois tropeços seguidos - havia empatado com o Flamengo em casa no fim de semana anterior -, o Atlético caiu para o quarto lugar, três pontos atrás do próprio Flamengo, que hoje ficaria com a terceira e última vaga na fase de grupos da Libertadores.

A equipe só volta a jogar no dia 17, quinta-feira, exatamente contra o líder Palmeiras. Depois, tem pela frente Santa Cruz, Grêmio (primeira partida da final da Copa do Brasil), São Paulo, Grêmio (jogo de volta) e, finalmente, a Chapecoense.