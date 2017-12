Presidente do Atlético-MG fica no cargo O presidente do Atlético-MG, Ricardo Guimarães, quebrou o silêncio e comentou na manhã desta terça-feira a queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro, ocorrida no domingo, após empate com Vasco. Em entrevista coletiva na sede do clube, o dirigente garantiu que cumprirá seu mandato até o final, em 31 de dezembro de 2006, apesar da pressão para sua saída. Ricardo Guimarães também rebateu críticas, pediu apoio da torcida atleticana e prometeu um time competitivo para a próxima temporada, na disputa da segunda divisão do Brasileiro. O presidente ainda destacou que os jovens jogadores revelados este ano irão permanecer no elenco de 2006, mas disse que serão feitas contratações. Segundo Ricardo Guimarães, o departamento de futebol do Atlético terá novo comandante no próximo ano e será obrigado a se adaptar a um orçamento menor, devido à redução de cotas de TV a que o clube tem direito agora na Série B.