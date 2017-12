Presidente do Atlético-MG não sai mais O presidente do Atlético-MG, Ricardo Guimarães, desistiu oficialmente de antecipar sua saída do cargo e confirmou hoje, por meio da assessoria de imprensa do clube, que cumprirá o mandato até 31 de dezembro de 2006, quando haverá nova eleição. Pressionado por torcedores e enfrentando oposição de conselheiros, no momento em que o time caminhava a passos largos para a segunda divisão do futebol nacional, Guimarães anunciou em agosto que iria deixar o cargo antes do fim do mandato. No entanto, irritado com a movimentação de opositores, principalmente do ex-centroavante Reinaldo - que tem se colocado à disposição para assumir o comando do clube -, passou a rever a decisão. Na época, chegou a dizer que se não podia ser a solução para o Atlético, problema e empecilho também não seria. Mudou de idéia quando percebeu que, com a renúncia, seu grupo político poderia perder o poder. No início do mês, ficou claro que ele já havia mudado de idéia e em declarações à imprensa, deixou claro que estava disposto a combater a iniciativa de Reinaldo. "As pessoas em vez de se prepararem para assumir, estão mais preocupadas em me atacar". Além disso, deu mostras que continuaria ao contratar o técnico Lori Sandri até o final do ano que vem. O treinador tem ligação com o empresário Juan Figger, que discute uma parceria com o Atlético em 2006. A decisão de Guimarães - também presidente do banco BMG, que tem freqüentado o noticiário do escândalo político do "mensalão" - foi divulgada oficialmente no momento em que o time alvinegro mantém viva a esperança de escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua maioria com garotos das categorias de base, o Atlético conquistou três vitórias consecutivas. Para permanecer na Série A, precisa vencer as duas restantes e torcer contra adversários diretos na luta contra o descenso. O presidente do Galo, segundo a assessoria do clube, se recusou a dar entrevista sobre o assunto para não "desviar o foco" do time na reta final do Brasileirão. O Atlético enfrenta o Vasco, domingo, no Mineirão, e Juventude, no dia 4 de dezembro, em Caxias do Sul. Conforme a assessoria, ele deverá conceder uma coletiva somente após o encerramento do campeonato. Guimarães permanece no cargo ao lado dos vices José Murilo Procópio (Jurídico), Sérgio Batista Coelho (Futebol) e Renato Salvador (Financeiro). Rescisão - O supervisor de futebol Carlos Alberto Silva tentava hoje chegar a um acordo para rescindir o contrato dos jogadores que não estão nos planos da comissão técnica para o restante desta temporada. São eles: Amaral, Danrlei, Edilson, Edson Araújo, George, Esquerdinha, Catanha, Luís Mário, Marquinhos, Rodrigo Fabri, Uéslei e Walker. Do grupo, Fabri e Luís Mário têm contrato em vigor até o fim de 2006. Os demais estão vinculados até o dia 31 de dezembro deste ano.