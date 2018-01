Presidente do Atlético-MG será secretário municipal na gestão Kalil

Presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno (PPS) vai ter que dividir suas atenções com a prefeitura de Belo Horizonte a partir de 1.º de janeiro. Nesta quarta-feira, ele foi anunciado como secretário de Desenvolvimento pelo prefeito eleito Alexandre Kalil (PHS), seu antecessor na presidência do clube alvinegro.

Nepomuceno está em final de mandato como vereador em Belo Horizonte, tendo sido eleito pelo PSB em 2012. Presidente do clube desde dezembro de 2014, ele passou a ter uma assiduidade muito menor nas sessões na Câmara Municipal desde então. Priorizando o Atlético-MG, não tentou reeleição. Ao longo de todo o ano de 2016, só apresentou um projeto de lei.

Agora, vai dividir seu tempo com o secretariado municipal. Questionado em entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre o tema, Kalil avisou que "se não trabalhar, ele (Nepomuceno) vai sair (da Prefeitura)".

A secretaria de Esportes e Lazer de Belo Horizonte vai ficar com o ex-jogador e técnico de vôlei Bebeto de Freitas, que foi três vezes dirigente do futebol do Atlético-MG. Sua última passagem foi em 2009, já sob o comando de Kalil. À época, Bebeto deixou Belo Horizonte alegando questões pessoais.