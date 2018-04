Presidente do Barça culpa Rijkaard por más atuações fora

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, culpou o técnico holandês Frank Rijkaard pelas más atuações do clube no Campeonato Espanhol atuando fora de casa - como no último sábado, quando o time perdeu para o Getafe por 2 a 0. O dirigente disse que os resultados ruins longe do Camp Nou são derivados de um "problema técnico", e ameaçou Rijkaard a "adotar as medidas necessárias para resolvê-lo". Por outro lado, o presidente do Barça assegurou que Rijkaard tem todo o apoio da diretoria para reverter a situação, pois sabe melhor que ninguém a situação de cada jogador e já demonstrou ser capaz de superar crises. Laporta disse que o próprio Rijkaard já havia lhe falado sua intenção de mudar o esquema do time, passando do 4-3-3 para o 4-4-2 em algumas partidas como visitante. Porém, ele só somou seis pontos de 18 possíveis. O presidente do clube catalão deu estas declarações no aeroporto de El Prat, em Barcelona, após chegar de Nyon, na Suíça. Ele participou de uma reunião na sede da Uefa para tratar do novo formato da Liga dos Campeões.