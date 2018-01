Presidente do Barça é pressionado para renovar com Gaúcho Pressionado por dirigentes e pela torcida do Barcelona, o presidente da equipe catalã, Joan Laporta, terá que negociar ampliação do contrato do meia-atacante Ronaldinho Gaúcho antes do que desejava, segundo informaram os jornais espanhóis Marca e Sport nesta segunda-feira. Muito assediado pelo italiano Milan, o jogador brasileiro tem contrato com o Barça até junho de 2010 - o novo vínculo serviria para aumentar os salários do craque e a multa contratual. No último sábado, Laporta se reuniu com Txiki Begiristain (secretário técnico do Barça), Ferrán Soriano (vice-presidente financeiro) e com o irmão e empresário do camisa 10, Roberto Assis. O encontro aconteceu momentos depois do Barcelona superar o Deportivo La Coruña por 2 a 1 e assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Ronaldinho brilhou no confronto e teve o nome gritado pela torcida, que pediu a sua permanência ao gritar "não se vá". "Todos devem ficar tranqüilos porque estamos num bom caminho", disse Assis após a reunião. Na semana passada, o ex-jogador esteve na Itália e conversou com alguns dirigentes do Milan. O jornal italiano Corriere dello Sport chegou a estampar na capa que o meia-atacante será do clube de Milão até o fim da segunda quinzena de abril. Porém, Begiristain disse que "coloca a mão no fogo" pela seqüência do jogador no time catalão. Apesar do contrato de Ronaldinho Gaúcho se encerrar apenas em 2010, Assis tenta ampliar o acordo até 2014 há quase um ano. O brasileiro é o jogador mais bem pago no mundo do futebol - recebeu do Barcelona 23,5 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) na temporada passada -, mas mesmo assim deverá ganhar um polposo aumento para seguir no clube catalão ou mesmo para defender o Milan a partir de julho.